Sarkin Musulmi Ya Bukaci A Rika Wayar Da Kai Kan Muhimmancin Zakka

A mabambantan jawabansu, Shugaban Gidauniyar Zakka ta Bankin Ja’iz, Ambasada Adamu Ibrahim da Shugaban Kwamitin Hukumar Zakka na Jihar Jigawa Alhaji Bala Muhammad sun yabawa kokarin Hukumar kan hobbasar kwazon da take yi na taimakawa al’umma.

Taron na kwanaki biyu wanda ke da taken “Hanyoyin Samun Nasara A Sha’anin Bayar da Zakka da Wakafi A Nijeriya” ya samu halartar mahalarta shugabannin Hukumomi da Kwamitocin Zakka da Wakafi daga Jihohin Lagas, Kano, Jigawa, Zamfara, Sakkwato da kuma Gidauniyar Zakka daga Bankin Ja’iz da sauran su.

