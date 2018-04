Zargin Almundahana: Kotu Ta Tura Tsohon Gwaman Katsina Ibrahim Sheme Gidan Yari

Up Next

Ya zuwa yanzu an sa ranar 30 da kuma 31 ga watan mayu 2018 domin cigaba da sauranara karar da ake zargin Shema da mutane uku a gaban babbar kotun jiha ta 3 sai kuma ga wannan sabuwa

Daga nan sai alkalin kotun ya bada umarnin cewa wanda ake zargin zai iya shiga akwatin tuhuma domin karanta masa tuhumar da ake yi masa, haka kuma aka yi ya shiga aka karanta masa tuhuma 26 inda nan take kotu ta tambayeshi ko ya fahimci karar da ake yi masa? ya ce ya fahimta, amma dai wannan zargin da ake yi masa ba haka bane, ya musanta.

A jiya talata an sa cewa karfe tara na safe za a fara zaman sai daga baya aka maida karfe biyu na rana domin cigaba da sauraran karar. Bayan an dawo kuma kowane bangare sun halarci kotun, sai alkali ya zauna ya fara bada hukuncin muhawarar da aka tafka a shekaranjiya game da jayayyar da ke akwai akan cewa Shema ya shiga akwatin tuhuma domin a karanta masa tuhumar da ake yi masa

An dauki dogon lokacin ana kiki-kaka a tsakanin lauyoyin guda biyu a ya yin da na EFCC yake da’awar cewa suna da hurumin gabatar da wanda ake zargi a gaban kuton, shi kuma lauyan na Shema yana cewa ba su da wannan hurumi kuma kowa yana kawo na shi dalili da hujjuji daga wasu shari’o’I da suka gabata.

