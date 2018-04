Zakiran Gundumar Dutsen-Abba Sun Yi Gagarumin Taron Kungiyarsu A Maliki

Up Next

Sarkin Samarin Dutsen-Abba Alhaji Haliru ya kuma furta cewar, zai ci gaba da ba wannan kungiya duk tallafi da kuma goyon bayan da suka dace, domin su sami dammar fuskantar ayyukan da suka saw a gaba na ci gaban wannan kungiya da kuma ilmantar da al’umma musamman matasa da suke cikin wannan gunduma ta Dutsen-Abba.

Wannan taro da wannan kungiya ta ke yi, kamar yadda Sarkin Samarin Dutsen-Abba ya ce, ya sa an sami gyaruwar matasa a wannan gunduma ta Dutsen-Abba , musamman ma na yadda matasa da yawan gaske suka da suka tashi tsaye wajen neman ilimin addinin musulunci a garuruwa da dama da suke wannan gunduma.

