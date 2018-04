Tinubu Ya Taya Oyegun Murnar Nadin Yan Kwamitin Shirya Taron Jamiyyar APC

A taron kaddamar da yan kwamitin da aka yi a Abuja, Mista Odigie-Oyegun ya bukaci Kwamitin ta tabbatar da duk wani dan jamiyya ya samu daman yin takara kujerar da yake so in har yana bukata.

Ya yi wannan sanarwar ne ta bakin jami’in watsa labaransa ranar Litinin, Mista Tinubu ya ce, wanna shirin da jam’iyyar APC ke yi duk da matsalolin da take fuskanta wani alamine na yunkurin tabbatar da mulkin dimokradiyya.

