Siyasar Kaduna Ta Koma Kotu: Shehu Sani Na Neman Diyyar Biliyan Biyar Daga El-rufai

Kalaman dai da Sanata Shehu Sani, ke iwirarin an yi a kansa dai an yi su ne a cikin watan Nuwamba, 2017, kuma ya kara da cewa tun bayan yi masa wancan kazafi, hakan ya janyo masa zubewar kimar da ya kwashe shekara da shekaru ya na ginawa domin kara wa kan sa daraja.

Sannan Sanata Shehu Sani, ya kara neman kotu ta tilasta wa El-Rufai ya buga wannan takardar ban hakuri a shafukan manyan jaridun Kasar nan guda 4, kuma ya tabbatar ya buga su a shafukan da kowa zai iya gani ya karanta, kada a cusa sanarwar can a wani shafin da ba kowa ya damu da kai hankalinsa wurin ba.

Har ila yau, Sanata Sani na so kotu ta tilasta wa El-Rufai yayata sanarwar janye kalaman da ya yi tare da bada hakuri a gidajen radiyon da ya yi amfani da su wajen bata masa suna, da kuma tilastawa El-Rufai yin hakan har na tsawon kwanaki bakwai a jere.

