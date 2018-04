Nijeriya Ta Nuna Fusatar Ta Kan Kashe Wani Dan Nijeriya A Afrika Ta Kudu

Up Next

Ya ce, garin na Rustenburg, da kisan na baya-bayan nan ya faru, suna da muguwar kiyayya da ‘yan Nijeriya, hatta jami’an ofishin mu da Lauyoyi sai an hada su da rakiyar ‘Yan sandan mu in za su je shari’ar su.

“A gobe da safe ne za mu tattauna da shi kan lamarin. Ya ma rubuta wa gwamnatin kasar wasika kan batun, muna sauraron amsar su ne, domin mu san mataki na gaba,” In ji shi.

“Jakadan mu yana lura da komai. Ya yi magana da ‘yan Nijeriyan ya kuma aika da jami’an sa don su kwantar ma su da hankali,” in ji Mista Godwin Adama, na ofishin jakadancin.

Ofishin jakadanci ya ce, ya tura jami’an sa can domin su kwantarwa da al’umman Nijeriyan hankali.

Ofishin jakadancin Nijeriya a kasar Afrika ta kudu, ya ce, ya rubuta takardar koke ga hukumomin kasar kan kisan da aka yi wa wasu ‘yan Nijeriya kwanan nan a can.

Advertisement