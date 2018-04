IPOB Ga Buhari: Ka Manta Da Takarar 2019

Up Next

“Don haka, duk yanda masu kula da shi za su yi a can Amerika din, tilas ne Jibril ya bar samfurin DNA, din shi wanda za mu kwatan ta shi da na daya daga cikin ‘ya’yan Buhari, ko kuma na wata kanwarsa wanda suke a hannun mu yanzun haka.”

“IPOB, za ta tabbatar wa da duniya cewa, Jibril fa ba Buhari ne ba, Buhari ya mutu tun a farkon shekarar 2017, an kuma rufe shi ne a kasar Saudi Arabiya. Za mu yi duk mai yiwuwa wajen samun DNA din Jibril a wannan tafiyan da yake shirin yi zuwa Amerika.

Cikin wata takardar bayanin da kungiyar tsagerun ta fitar ranar Litinin ta hannun Kakakin ta, Emma Powerful, kungiyar ta ce, samun nasarar kammala abin da ta kira da, ‘Operation Cow Dance,’ da ta yi a kasar Ingila, wanda shi ya sabbaba barowan Shugaba Buharin matsugunin na shi na Ingila ba da shiri ba a ranar Juma’a 20 ga watan Afrilu 2018, ya kuma dawo gida Nijeriya, kungiyar ta ce, hakan ya nu na karfin da take da shi ne.

