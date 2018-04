Hukumar ICPC Ta Shirya Taron Horar Da Shugabannin Kananan Hukumomin Kano Sanin Makamar Aiki

Hukumar kula da da’ar ma’aikata ta shirya taron horar da shugabannin Kananan Hukumomin Kano da mataimakan su da Sakatarori horan sanin makamar aiki ta yadda zasu tafi da ayyukan sub a tare da wasu matsaloli ba domin dai yin aiki cikin ka’ida ta hanyar dokoki da aka tsara wajan gudanar da ayyuka a matakan Kananan Hukumomi kamar yadda ya ke a tsare.

