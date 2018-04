Sojoji Sun Kama ’Yan Kungiyar Asiri 23 Da Masu Lalata Bututun Mai 15

Da yake gabatar da nasa Jawabin Hakimin Gezawa Mai unguwar Mundubawa Alhaji Muhammadu Yusufu ya bayyana farin cikinsa bisa ganin yadda wadannan dalibai suka yi dacen sauke alkur’ani, yace garin Gezawa garin Malamai ne saboda haka duk wani al’amarin alkur’ani bana mamaki idan an same shi yankin Gezawa, saboda haka sai ya yi addu’a tare da taya murna ga wadannan dalibai da Allah ya horewa samun saukar alkur’ani, daga nan sai ya hori jama’a da su kara kaimi wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma yin kyakkyawan tunani aduk wani al’amarin rayuwa.

Shugaban Makarantar Nurul Hidaya Malam Adamu Abdullahi ana sa jawabin ya fara bayyana kadan daga cikin Tarihin Makarantar wadda yace an kafa Makarantar A shekara 2008 da dalibai 18 da malami guda daya, amma cikin jinkan Allah yau gashi makarantar na da Daliban da suka haura 1,118, ya ce shekara 2010 ne Makarantar ta samu rijista da hukumar ilimi ta karamar hukumar Gezawa kuma aka turo malamin hukuma guda daya domin ci gaba da bayar da ilimi.

“Mun lalata kayan da muka samu a tare da su, duk da ba mu iya kama kowa ba a lokacin,” in ji Udoh.

“Kamun na su ya biyo bayan musayar wutan da suka yi ne da dakarun namu, inda a karshe dakarunmu suka damke mutane 23 daga cikin su, sauran kuma suka tsere,” in ji shi.

