Kungiyar Mata Injiniyoyi Za Ta Gina Dakin Karatu A Misau

Haka zalika, an baiwa shugaban sashin mai NNPC Boss, Maikanti Baru, da Sarkin Misau Emir of Misau Ahmed Suleiman, lambar yabo gami da gayyatarsu don kaddamar da fara wannan aikin gina dakin binciken wanda ake sa ran kammalasa nan ba da jimawa ba.

Baru ya ce, “Ilimin Injiyanci hanyace ta ci gaban kasa, don haka za mu ci gaba da karfafa matasa musamman mata kan wannan fannin domin a samu gagarumar sauyi a ciki,” In ji shi.

Felicia Nnenna Agubata ta kara da cewa, “Wannan dakin nazarin ilimin wacce za a gina a kuma sanya mata na’urorin zamani na su kwantafuta, littafai binciken ilimin kimiyya, da sauran muhimman kayyakin da suka dace na zamani da kuma fasaha,” In ji Felicia.

Ta ce; “Domin mu samu nasarar shawo kan matsalolin rashin samun mata a fannin Injiniyanci da kuma shuwagabani,” In ji Felicia Nnenna Agubata

Shugaban kungiyar matasa Injiniyoyi ta kasa, (APWEN) Engineer Felicia Nnenna Agubata ita ce ta shaida hakan a sa’ilin da take aza tubalin fara aikin dakin nazarin ilimin a Firamaren Central Primary School da ke Misau a karshen makon nan.

Kungiyar Mata Kwararrun Injiniyoyi ta Kasa ‘Association of Professional Women Engineers of Nigeria’ (APWEN) za ta gina dakin binciken Ilimin zamani hade da sanya kayyakin aikin zama a ciki a gami da daukar dawainiyar karatun yara mata su goma tun daga matakin Firamare har zuwa ga kammala jami’a a karamar hukumar Misau da ke jihar Bauchi kyauta.

