Sabon Katafaren Shago A Hajji Camp Zai Rage Wa Matasa Zaman Banza –Aminu Algazari

Up Next

Ya kara da cewa, “to, gaskiya wannan abu ne mai kyau da yakamata masu hannu da shuni su dukufa wajan bude gurare irin wannan domin rage zaman banza, domin idan ka dubi matasa yanzu sunyi yawa babu abunyi ko ina aikata manyan lefuka sunyi yawa. Ina amfani da wannan damar wajan kira ga gwamnati data cigaba da kokari wajan samarwa da matasa aikinyi munsan a na kokari to amma akara akan nada.”

“Na farko dai samar da wannan guri shi ne zance wannan ikon Allah ne, abu na biyu kuma mu samar da aiki ga matasa, domin wannan lokaci sai an tallafawa juna za mu ke ganin sauki tsakaninmu. Kuma mun yi ragi ga duk mai son kaya a wannan babban guri, mun yi ragi na musamman.”

An bayyana cewa, sabon katafaren shagon sayar da kayayyaki da a ka bude a zangon alhazai (Hajji Camp) da ke birnin Kano zai rage zaman banza tsakanin matasa, in ji babban dan kasuwa, Alhaji Aminu Algazari.

Advertisement