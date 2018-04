Matasan Najeriya Ba Malalata Ba Ne –Fadila Tilo

Hajiya Fadila Sani, tace idan irin wannan aikin da matasan ke yi na karfi bai gamshe shi ba to ya samar musu da aikin da ya dace tunda a lokacin da yake yakin neman zabe a shekarar 2015 ai ya bayyana cewa zai samarwa da matasan aikin yi me ya hana ya cika wannan alkawarin yanzu har ya ke kiran matasan da Malalata.

A cewar ta yanzu a arewacin Najeriya duk inda ka shiga za kaga matasa na tura baro wasu na Baban Bola wasu na Tura ruwa da sauran nau’ukan aikin karfi dan neman halak din su to a na menene za’a kira matasan da cewa su cima zaune ne su.

Hajiya Fadila Sani Tilo, ta bayyana hakan ne a lokacin da take zantawa da LEADERSHIP A Yau Lahadi, cewa kamata ya yi a jinjinawa matasan musamman yan arewa saboda yadda suke fadi tashin neman na kansu domin duk wani lungu da sakon da kabi zaka ga matasa sun tashi suna neman yadda za su tsira da mutuncin su.

