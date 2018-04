Dahiru Bauchi Ya Nemi Shugabanni Su Inganta Rayuwar Mutane Da Alheri

Up Next

Don haka Sheikh Dahiru Bauchi ya yaba wa dukkan mutanen Nijeriya da na kasashen waje da suka zo taron don daukaka kalmar Allah musamman ganin dukkan mutanen da aka tara kowa shi ne ya kawo kansa ba wanda aka ba wani abu sai ko shi ya dauki nauyin kan sa don zuwa wannan taro da a ka jima ana gudanar da shi don kara kusanto da mutane zuwa ga son Manzo (SAW) da bin umarnin Allah madaukakin Sarki tare da ambaton Allah, don neman yardarsa.

Sheikh Dahiru Bauchi ya yi wannan nasiha ce a gidan sa wannan Talatar a lokacin da ya ke ganawa da manema labarai don godewa mutanen da suka halarci tarurrukan maulidin da suka gudana a Abuja da Kaduna a karshen makon da ya wuce. Inda cikin jawabansa ya godewa shugabannin da suka halarci taron da kuma dukkan talakawa da almajirai da suka amsa kira, domin nuna soyayyar su ga fiyayyen halitta manzo (SAW) wajen halartar tarukan da suke kara karfin guiwa ga al’ummar musulmi wajen yin riko da addinin Allah tare kuma da bin shari’a kamar yadda manzon tsira ya zo da sako don isar wa dukkan musulmin duniya.

