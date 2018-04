‘Yan Sanda Sun Gano Sandar Majalisa Da Ta Bace

Mun Kamo Wadanda Suka Kai Wa Mawaka Hari A Bauchi, In ji ‘Yan Sanda

Majiyarmu ta jiwo tambayoyin da al’umma ke ta yi, kan yadda barayin har suka samu daman shiga har farfajiyar Majalisar suka kuma yi awon gaba da sandar ba tare da an kama su ba.

Ya kuma kara bayar da tabbacin cewa, rundunar ‘yan sandan a shirye take da ta bai wa al’umman babban birnin dukkanin tsaron da ya kamata, ta kuma tabbatar da zaman lafiya domin ci gaban Dimokuradiyya.

Ya ce, an ajiye sandar ne a wani waje da ke karkashin gadar sama ta shiga garin na Abuja, inda wani mutumin kirki ya tsinkaye ta ya kuma shaidawa ‘Yan Sandan.

Da aka tuntube shi a jiyan kan jita-jitar cewa an kama ‘yan bangan da suka sace sandar, Adeniran, ya musanta cewa su ba su kama kowa ba.

Mataimakin Kakakin rundunar, SP Aremu Adeniran, ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya bayar jiya da safe, inda ya ce, sandar da aka sacen an yar da ita ne a karkashin gada a wajen garin kofar shigowa Abuja.

