 Osinbajo Ya Bukaci A Kyale Matasa Su Yi Takara

Jagoran tawagar kuma babban daraktan kungiyar matasan mai suna, ‘Youth Initiatibe for Adbocacy, Growth and Adbancement (YIAGA) Africa, Samson Itodo,’ ya gode wa mataimakin shugaban kasan kan kasancewarsa tare da matasan na kasarnan.

Mataimakin Shugaban kasan ya fadi hakan ne jiya a fadar shugaban kasa, sa’ilin da yake maraba da wakilan wata kungiya mai fafutukar ganin an dama da matasa a harkar siyasar kasarnan mai suna, ‘Not-Too-Young-To-Run campaigners.’

A cewar Osinbajo, idan har matasan Nijeriya sun kai munzalin da za su yi za~e, to ai kuwa sun kai munzalin da za su iya rike mukaman siyasa.

