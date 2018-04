Sanata Hunkuyi Ya Karyata Zargin Kuntata Wa Nakasassu

Yariman Bomo ya mayar da wannan martanin ne tare da karyata zargin a tattaunawarsa da wakilain kafafen watsa labarai ciki harda Leadership A Yau a ofishinsa dake MTD Zariya. In da ya bayyana cewa, “ Fiye da shekara 30 da suka wuce ne Sanata Suleiman ya sayi filin ya kuma bar wasu nakasassu suka zauna a filin saboda bai tashi amfani da filin ba, ta haka ne filin ya zama kamar wani mattatarar nakasassu a garin”

Advertisement