Sai An Cire Kwadayi San Nan Dimokradiyya Za Ta Zauna Daram A Nijeriya -Dan Sa’a

Da kuma yak e tsokaci na yadda a yau shugabannin jam’iyya ba su da daraja a idon ‘yan takara, Alhaji Aliyu Dan Sa’a ya ce, sanya kwadayi ga ‘yan takara ke yi, shi ne kan gaba na yadda dan takara a yau ya mayar da su gugar yasa, suna da amfani kafin zabe, bayan zabe kuma an manta da su, wannan ne ke sa a yau shugabannin jam’iyya ba su da mutunci a idon duk wani zababbe, domin mafiya yawansu, sun nuna kwadayinsu, kafin zabe a tsakaninsu da ‘yan takara ko kuma dan takara.

Alhaji Alyu Dan Sa’a, ya kara da cewar, a yau abubuwan da ake sa wa a gaba su ne, me dan takara ya ke da shi na kudi, da kuma yawan kudin day a tanada domin raba wa jama’a a lokacin tafiya yakin neman zabe tare da al’umma da suke rufa ma sa baya, duk mutuncinsa a cikin al’umma, in ba shi da kudin da zai shiga takara, dole ya hakura da takarar da ya fara.

Fitaccen dan siyasar ya kara da cewar,a jamhuriyya ta farko, babban abin da aka saw a gaba shi ne, duk wanda ya shiga takara ya ya halayensa suke wasu ire-iren gudunmuwa yak e bayarwa a cikin al’ummar day a fito, amma baya ga wadannan abubuwa, a cewarsa, babu wani abu da ake dubawa, har ya zuwa dan siyasa ya kai ga nasara a duk takarar da ya shiga a ko wane mataki na zabe.

An tabbatar da cewar, sai an cire kwadayi da kuma son raid a kuma kabilancin harshe da kuma na addin, san nan Dimokradiyya za ta zama mai amfani ga al’ummar kasar nan.

