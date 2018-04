Duk Baragurbin PDP Sun Koma Wasu Jam’iyyun —Makarfi

Sai An Cire Kwadayi San Nan Dimokradiyya Za Ta Zauna Daram A Nijeriya -Dan Sa’a

Kamfanin dillalancin labarai na kasa, ya ruwaito cewa, an sami jama’a da yawa da suka fito daga Jam’iyyun, PDM, APGA, APC suka komo Jam’iyyan ta PDP, a wajen taron.

“Ko ma dai wa ka ke son ka zaba, matukar ba ka da katin jefa kuri’ar ba za ka iya zaben sa ba, in ji Shekarau.

“Ina ba ku tabbacin, in har Allah Ya mallaka mana mulki a 2019, za mu yi duk abin da ya dace mu kyautata rayuwar mutanan Nijeriya,” in ji Makarfi.

