Bana Goyon Bayan A Sakar Wa Matasa Jagoranci -Hon. Ata

Daga Ibrahim Muhammad, Kano

Kakakin majalisar dokokin jihar Kano Alhaji Yusuf Abdullahi Ata ya nuna rashin goyon bayansa ga baiwa matasa damar shugabanci a kasar nan.

Kakakin majalisar wanda ya shaidawa manema labarai hakan bayan wata ziyara da gamayyar matasa suka kai majalsar dokokin jihar kano.

Ya ce shi baya goyon bayan dan ficicin yaro a bashi mukami,domin shine bai san kansa ba,wanda bai san shine za a jagabar dashi akan al’umma?

Ata ya kara da cewa shi kansa inka tsaya ka kalleshi bai natsu ba,kuma ka debo miliyoyin mutane kace ka bashi”Ni har yau bana goyon bayan hakan.

Mu duk abinda yake ba daidai ba ko ba gaskiya anan muke tsayawa bana wani shakkar wanda bai fahimci abin ba.Bana goyon bayan “Nottooyoung to run” wallahi har gobe domin muna ganin abubuwanda suke faruwa”Inji Kakakin na Kano.

Ya kara da nuni da cewa ai musulmi ma in ya ce shekaru a shugabanbi basa tasiri in yayi wasa sai yayi ridda, ai sai an sami natsuwa sannan za ace ka jagoranci al’umma ba kai kanka kana fama da kanka ba watakila ma nauyin iyali mutum bashi da shi.

Alhaji Yusuf Abdullahi Ata ya ce al’umma da yanayi na shekaru 40 baya ba dayane da yanzu ba, yan’kasuwa na shekaru 40 baya dana yanzu ba iri daya bane.Malamai na shekaru 40 na baya da malamai na yanzu ba iri daya bane.haka ma yan siyasa saboda yanayin akwai banbanci, shi wannan yanayin akwai banbanci, wancan akwai natsuwa, akwai mutunci da dattako akwai tarbiyya ta addini data zamantakewa a kasar hausa.

Ata ya ce in aka ce Buhari da Gawon sunyi mulki suna matasa wannan yanayin daya sami kansa da al’ummarsa mai tafiya ce mai taimako kuma tasan yakamata tanada hankali da lura amma wannan al’ummar bata da wannan natsuwar.