’Yan Sanda Sun Kama Makiyayi Da Bindigar AK-47 A Enugu

An Horar Da Ma’aikatan Tabbatar Da Muradun Karni Sanin Makamar Aikin

Up Next

Ya ce, kwamishinan ‘yan sandan jihar Mohammed Danmallam, ya kai ziyara wannan yankin inda ya jinjina wa jama’an yankin a bisa bayanai da suke samar wa ‘yan sandan wanda ta kai ga an samu nasarar kamo makamai da daman gaske.

da bayanai,” in ji shi.

Advertisement