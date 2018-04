Kungiyar Fahimta Ta Bukaci Mata Su Nemi Ilimi Don Inganta Rayuwarsu

Up Next

Don haka ta bayyana cewa kungiyar FAHIMTA da Action Aid a halin yanzu sun dukufa wajen ganin ganin sun ilmantar da iyaye a yankunan karkara game da muhimmancin sanya yara mata a makarantu, don haka ya kamata iyaye su bayar da goyon baya kan wannan aiki don ganin an samu ci gaba. Don haka ta bayyana cewa matukar mata ta zauna a wannan lokaci bata himmatu wajen neman abin da zai tallafi rayuwarta da na iyali ba, shine ake wayan garin yara sun shiga halin garari. Musamman a wannan lokaci da maza ke fiskantar wahala wajen hidimar iyali, musamman idan sun bar aiki ko sun gamu da matsala a wajen neman abin da za a ciyar da iyali.

Hajiya Maryam Garba ta yi wannan kirane cikin hirarta da manema labarai a Bauchi inda ta bayyana cewa an shiga wani irin yanayi day a kamata mata su himmatu wajen neman sani da kuma neman abin kan su saboda a halin yanzu mazaje na fiskantar matsaloli wajen samun yadda za su tallafi iyali saboda karancin abin hannu da ake fama da shi a wannan lokaci. Don haka ya kamata mata su tashi a tsaye don ganin sun nemi ilmi na zamani da na addini tare kuma da shiga cikin shirye shirye da gwamnati ko kungiyoyi ke yi wajen ganin an koyar da mata dogaro da kai.

Advertisement