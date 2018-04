An Horar Da Ma’aikatan Tabbatar Da Muradun Karni Sanin Makamar Aikin

Wannan bayanin yafito ne daga baki babban mataimaki na musamman akan tabbatar da muradi karni Honarabil Zulyadaini Sidi Mustapha a lokacin da yake jawabi a wannan taro na yini daya wanda aka gabatar a birni Kano, ya ce makasudin shirya wannan bita shi ne domin a tabbatar da ma’aikatan wannan ofishi sun san makaman aiki ta yadda za’a cigaba da aiwatar da wannan shiri na muradin karni wanda ake kira Sustainable Debelopment Goals “wato shirin tabbatar da cigaban muradin karni a shekaru goma sha biyar” bayan an kamala shiri na farko na MDG to kuma sai wannan shiri na tabbatar da muradin karni dori ne akan shirin da ya gabata na cigaban muradin karni.

