‘Yan Jarida 50 Sun Samu Horo Kan Aikin Jarida A Zamance A Bauchi

Wakilinmu ya labarto cewar horon nan a kan fannonin da suka shafi aikin jarida kai tsaye ne. na farko akwai abun da ya shafi mu’amala kai tsaye da na’ura mai kwakwalwa ta hanyar shiga yanar gizo (Internet), na biyu kuma akwai horo na sarrafa na’ura mai kwakwalwar wajen yin rubuce-rubuce sai kuma na uku wajen yin amfani da kwamfuta wajen sarrafa hotuna, kwarewa kan amfani da addireshin E-Mail, ilimin dan jarida a kan kafafen sadarwa ‘Social Media and Social Networking’ da kuma yadda dan jarida zai yi aikinsa da wadannan fannoni, da sauransu ne aka horar da ‘yan jaridan a kai.

Kwamared Muktar ya yi amfani da wajen yayen, inda ya shawarci dukkanin wani dan jarida a fadin kasar nan da ya gaggauta zuwa domin yin rijita da uwar kungiyar take kan yin sa yanzu haka ta yanar gizo, domin samun damar tattance ‘yan jarida na hakika a fadin kasar nan da kuma yin wajen rod da ‘yan bunburutu.

Ya kuma bayyana cewar akwai shirinsu na bayar da ilimi kyauta ga jama’a “Dukkanin wani mai fama da nakasa mun amince masa, mun kuma ba shi damar zuwa wannan kwalejin ya karaci dukkanin kwas din da yake so kyauta ba tare da kashe sisin kwabo ba; kama daga rijista, dakunan kwana, kai dukkanin abun da ake biya kwndala shi mai fama da nakasa ko masu fama da nakasa karatun da za su yi a wannan kwalejin kyauta ne, babu sisin kwabo da za su biya. Bayan su kuma, akwai kwasa-kwasai guda uku da muka shirya bayar da su kyauta ga dukkanin wanda ya samu izinin karatu a nan, fannonin su ne ilimi lissafi, kimiyya da kuma ilimin sinadarai”. In ji Shi.

Ya kuma yi amfani da wajen taron yaye ‘yan jaridan, inda ya bayyana dumbin nasararorin da ya samu a dan kankanin lokacin da ya yi a matsayin shugaban wannan kwalejin, Lame ya bayyana cewar ya zo kwalejin ya tarar da kwasa-kwasai da daman gaske ba su da cikakken izini da amincewa, inda ya bayyana cewar a karkashin mulkinsa yanzu haka dukkanin kwasa-kwasan sun samu sahalewa, baya nan kuma, ya bayyana cewar an samu ma karin wasu kwasa-kwasai har zuwa matakin digiri wanda za su fara nan ba da jima ba, kamar yadda ya shaida.

Ya sha alwashin cewar za su kuma baiwa ‘yan jarida horo na musamman kan yanda za su bayar da rahotonni kan zabe kuma hakikanai da kuma sahihai domin kyautata aiki “muna fuskantar zaben 2019, za mu baiwa mambobinmu horo kan yadda za su ke bayar da rahoton zabe domin inganta aiki, don haka muna fatan a kowani lokaci wannan kwalejin za ta ci gaba da bamu hadin kai domin inganta jihar Bauchi,” In ji shi.

