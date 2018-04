Gadar Kurmin Musa Zuwa Arzuka Gwamna Ya Share Wa Jaba Hawaye

Daga nan sai ya yi kira ga gwamana da ya taimaka ya yi musu aikin wanna hanya tun da an yi musu gada , a gyra musu yadda za su ci moriyarta sosai.

Wazirin Jabar ya ci gaba da cewa, kafin yin aikin wanna gada al’ummar wannann yanki sun kasance cikin damuwa musamman ma lokacin damuna ko kuma in wani abu muhimmi ya taso suna bukatar zuwa wani wuri, dole suna kallo wurin ya gagare su duk da cewa suna iya hangensa. amma saboda rashin kyan hanya dole suka rage zuminci a tsakaninsu.

